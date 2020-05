Au sortir de la crise sanitaire, le vélo s'impose comme le moyen de transport ultime, permettant de soulager les transports en commun, de respecter les gestes barrière, de renforcer le système immunitaire et de désengorger les villes. Et si la high tech vous donnait un coup de pouce pour se remettre en selle ?

Lumos Ultra : le casque lumineux pour une sécurité maximale

Vous avez connu quelques frayeurs en tournant à vélo ? Ce casque de vélo connecté, équipé de 60 leds, vous permet de voir et d'être vu. Grâce à des capteurs et un accéléromètre intégrés, vous pouvez activer l'éclairage avant, afin d'améliorer votre visibilité sur la route mais aussi signaler vos changements de direction (avec les clignotants gauches et droits), vos accélérations et freinages. Étanche, léger (300 g) et facilement rechargeable sur une prise USB, il est doté d'une autonomie de quatre ou cinq heures. Cerise sur le guidon, le casque Lumos est vendu au prix préférentiel de 99 dollars (accessoires compris) jusqu'au 25 mai. Prix : 149 EURSite : lumoshelmet.co"L'Angell est au vélo ce que l'iPhone est au téléphone", promet Marc Simoncini, le fondateur de Meetic et de cette nouvelle start-up créée après que le serial entrepreneur est tombé amoureux de la petite reine. Pour dessiner son vélo électrique, il s'est associé à l'enfant terrible du design, Ora-ïto, qui a mis son génie débordant dans la conception innovante du cadre, avec la batterie intégrée dans le porte bagage. L'Angell est de ces vélos dans lesquels il y a plus d'électronique que de mécanique. Les ingénieurs y ont intégré un ordinateur, un écran tactile et il est réputé pour être quasiment impossible à voler, grâce à un système de géolocalisation, de verrouillage et d'alarme. Utra-léger (à peine 14 kg), l'Angell est aussi extrêmement sûr pour son pilote, puisqu'il intègre des feux de signalisation, des alertes anti-chutes, des clignotants. L'Angell Bike sera disponible à l'achat dès cet été, ou via un système de location. Et il sera décliné en deux modèles : un modèle classique et un modèle "S", pour small. Comme son concurrent belge Cowboy, il disposera d'une autonomie d'environ 70 km.Prix : 2600 EUR ou à 74,90 EUR par moisSite : angell.bikeGarmin Varia™ RVR315 et RTL515 : des radars pour rouler l'esprit tranquilleConnu pour ses compteurs GPS et ses montres connectées, Garmin sort deux compagnons de route capables de sauver des vies : le Varia™ RVR315, un radar arrière et le Varia™ RTL515, un radar avec feu arrière. Couplés à un smartphone, ils émettent des alertes visuelles et sonores pour vous avertir lorsqu'un véhicule s'approche de vous par derrière, jusqu'à une distance de 153 mètres. Un véritable rétroviseur... en mieux. Et en plus, le feu arrière est visible en plein jour jusqu'à 1,6 km à 220 degrés, pour que les automobilistes puissent vous voir avant même que le radar ne détecte leur présence. Le Varia™ RTL515 prévient aussi l'automobiliste de votre présence sur la route en intensifiant la luminosité du feu. Plus le véhicule se rapproche du radar, plus la lumière rouge s'intensifie et clignote rapidement. De quoi pédaler en toute sécurité, de jour comme de nuit.Prix : 149,99 et 199,99 EURSite : garmin.comRafal Naczyk