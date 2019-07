Spotify mise sur les marchés émergents en lançant une application plus légère

Spotify a lancé une version un peu plus légère de son application mobile dans plus de 30 pays dits émergents. Le but pour le service suédois de streaming musical est principalement de générer de la croissance sur ces marchés, où les réseaux sont généralement plus lents et les limites de données mobiles plus restreintes.

La nouvelle application Spotify Lite est disponible dans 36 pays d'Asie, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique latine. Spotify souhaite ainsi attirer de nouveaux clients en dehors des États-Unis et de l'Europe, ses principaux marchés. Le service financé par la publicité est gratuit. Sa variante sans réclames est par contre payante. La société cotée en bourse compte sur ce nouveau produit pour lui donner un coup de pouce indispensable sur les marchés à fort potentiel. Le service de streaming souhaite également rassurer les investisseurs sur ses perspectives de croissance. Comparées à leur plus haut niveau d'il y a un an, les actions de Spotify valent environ un quart de moins.