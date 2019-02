Refundit, l'application qui permet aux touristes en visite en Belgique de récupérer la TVA

"En raison de la bureaucratie et des longues queues à entreprendre, près de 90% du total des remboursements de TVA - soit 23 milliards d'euros - ne reviennent jamais à leur légitime destinataire", explique Ziv Tirosh, cofondateur du système dont la commission de transaction s'élève à 9%. Refundit "libère les touristes - et les commerçants - d'attentes et de paperasseries inutiles", souligne le communiqué de la société.

Les touristes non européens de passage dans un des pays de l'Union européenne sont éligibles au remboursement de la TVA (21%). Le montant minimum pour le remboursement est fixé à 50 euros. "À l'heure actuelle, pour obtenir ce remboursement, les touristes doivent entreprendre un parcours du combattant: faire de longues queues devant un guichet, prendre connaissance de formalités administratives complexes et, in fine, ne pas être certains de récupérer l'argent qui leur est dû, en raison de l'absence de traçabilité du processus", explique Refundit.

Concrètement, les touristes doivent introduire leur demande de remboursement via leur GSM, ce qui permet aux administrations d'approuver le remboursement de manière tout aussi électronique. "De tous les pays membres de l'Union européenne, la Belgique a été la plus rapide et la plus innovante", selon M. Tirosh. Un projet-pilote est en cours à Brussels Airport. Le prochain pays à proposer l'application sera la Slovaquie.