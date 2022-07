Le soleil pointe son nez. Alors, quittez votre roue pour hamster et régénérez-vous au grand air. Voici les dernières technologies en matière de randonnée, de trekking et de cyclisme pour un été "tech-actif".

Après avoir repris le chemin des restaurants et des bars, réinvesti les salles de spectacles et réservé vos places pour les festivals de cet été, le moment est venu de se reconnecter à votre corps, à la nature et au grand air. Quels que soient le temps et la destination de vos vacances, votre smartphone et des outils de plus en plus performants se proposent de vous accompagner tout l'été. Que vous cherchiez votre cri primal dans les steppes kazakhes, campiez au soleil, marchiez sous la tempête, fassiez du vélo en montagne ou pagayiez sur le Potomac, l'été ne sera pas seulement chaud, il sera "tech-actif". Et dans ce domaine, il y a tout un monde à explorer.

...

Après avoir repris le chemin des restaurants et des bars, réinvesti les salles de spectacles et réservé vos places pour les festivals de cet été, le moment est venu de se reconnecter à votre corps, à la nature et au grand air. Quels que soient le temps et la destination de vos vacances, votre smartphone et des outils de plus en plus performants se proposent de vous accompagner tout l'été. Que vous cherchiez votre cri primal dans les steppes kazakhes, campiez au soleil, marchiez sous la tempête, fassiez du vélo en montagne ou pagayiez sur le Potomac, l'été ne sera pas seulement chaud, il sera "tech-actif". Et dans ce domaine, il y a tout un monde à explorer. A l'heure où nos rythmes de vie sont plus effrénés que jamais, l'appel du vide se fait ressentir. Pour ce faire, nombreuses sont les technos tournées vers soi, comme les dernières montres connectées Fitbit Luxe, Garmin Venu 2 Plus ou Huawei Watch Fit 2. Leur point commun? Une approche holistique, avec une pratique aiguë du sport et un équilibrage alimentaire drastique, mais aussi - et c'est une nouveauté - une aide à la respiration régénérative et à la méditation. Ces montres permettent d'accéder rapidement à vos données de santé et de bien-être grâce à une plus large gamme de fonctions de surveillance et des coachings individualisés. Loin du travail, on cherche plutôt un havre de paix où il serait bon de ne rien faire et de ne surtout pas être sursollicités. Un monde à part où seul compte votre bien-être. Si l'idée de vivre au rythme des marées, du lever et du coucher du soleil pour reprendre contact avec soi-même vous rebute, optez pour une tocante plus physique. En solitaire, en groupe, sur le bitume ou une pente vertigineuse, qu'importe la manière dont vous préférez garder la forme, l'important est de savoir s'équiper. A ce titre, Garmin continue d'impressionner avec sa gamme de montres multisports, dont la Fenix 7X atteint des sommets. Dopée à l'énergie solaire ou recouverte d'un verre en saphir extra-dur, c'est l'une des meilleures montres GPS pour les activités de plein air de longue durée et une excellente option pour les adeptes du trekking. Sous le capot, elle contient des tonnes de fonctions de santé, de fitness et de sport, telles que des capteurs VO2max et Pulse Ox, des altimètres et des baromètres pour l'altitude et la météo. L'autonomie de la batterie est tout simplement épique puisqu'elle peut atteindre 57 heures par charge. Et si vous optez pour l'option solaire, plus onéreuse, cette autonomie sera portée à 73 heures. Destinée à celles et ceux qui aiment les grands espaces, la Grit X Pro de Polar ne craint pas la poussière. Elle est capable de gérer à peu près tous les défis que vous lui lancez, ce qui la rend particulièrement utile si vous aimez participer à des compétitions comme les triathlons, les ultra-marathons ou les nages en eau libre. A la fois élégante et suave mais aussi suffisamment robuste et durable pour se prêter à toutes les aventures, elle a une durabilité de niveau militaire, un verre en saphir, une boussole et des capteurs d'altitude pour un suivi ultra-précis. Petit plus: l'assistant d'alimentation intelligent de Polar. Il vous aide à maintenir vos niveaux d'énergie grâce à des rappels opportuns pour vous réhydrater et consommer des glucides à des moments optimaux en fonction de l'historique de votre activité, de sa durée et des données de fréquence cardiaque en direct. Une montre prête pour l'aventure, 24 heures sur 24 et sept jours sept. Pour vivre l'expérience jusqu'au bout, n'oubliez pas de capturer vos virées épiques et vos exploits en plein air. La technologie des caméras d'action a beaucoup évolué. Aujourd'hui, les meilleures sont incroyablement riches en fonctionnalités, étanches, robustes et peuvent être fixées solidement sur n'importe quel support. Comme les drones, elles permettent de capturer des images et des photos de qualité supérieure dans des endroits où vous ne pourriez pas emmener une caméra ordinaire. Désormais résistantes à l'eau et à la poussière, ces petits outils ne craignent pas les conditions extrêmes. Certains peuvent même vous accompagner sur votre planche de surf, votre kayak ou en plongée. La GoPro Hero 10 Black (379 euros), par exemple, est étanche jusqu'à 10 m en standard, ce qui est largement suffisant pour les sorties en surface avec tuba. Pour les eaux plus profondes, vous aurez besoin d'un boîtier étanche vendu séparément (50 euros), qui vous permettra d'aller jusqu'à 60 m. Il existe aussi un grand nombre d'accessoires qui vous permettront d'attacher la GoPro à votre pagaie, à la proue d'un voilier ou sur votre casque, pour varier les cadrages. Une fois fixée, la GoPro Hero 10 Black produit sans effort des vidéos d'une qualité inégalée (jusqu'en 5,3K à 60 images par seconde), associée à une stabilisation de premier ordre. Bien que GoPro domine le marché, ces dernières années ont vu une concurrence de plus en plus forte, principalement de la part de DJI, le roi des drones, et de son excellent DJI Action 2 (399 euros). Avec un poids plume de 56 g et une ingénieuse fixation magnétique qui s'accroche à n'importe quel t-shirt, la DJI Action 2 est prête pour toutes les courses que vous prévoyez, de la route au sentier et au-delà. Capable de filmer en 4K à 120 images par seconde, elle peut tenir environ 70 minutes. Idéal pour des distances allant jusqu'à 10 km. Son champ de vision ultra-large de 155 degrés vous permettra de ne manquer aucun détail du paysage que vous croiserez sur votre chemin. Vous partez en plein air et vous voulez emporter votre musique avec vous? Vous avez besoin d'une enceinte portable qui dure et qui ne vous lâchera pas. Bonne nouvelle: à la veille des migrations estivales, les constructeurs renouvellent leurs gammes et proposent des appareils plus endurants. Avec des fabricants de premier plan comme Bang & Olufsen et Sonos, qui rejoignent JBL sur ce créneau, vous pouvez vous procurer un appareil protégé contre les éléments et qui diffusera votre musique en haute fidélité, que vous soyez à la plage, au camping ou en randonnée. En plus de la qualité audio de votre enceinte portable, il y a un certain nombre de caractéristiques clés à prendre en compte, notamment l'autonomie de la batterie et l'étanchéité. Si vous comptez utiliser votre enceinte au bord de la piscine ou lors d'un trekking sous la pluie, visez la norme IP67 (résistance à la poussière, aux projections d'eau et à l'immersion). A ce titre, un simple coup d'oeil à la Beosound Explore de B&O (199 euros) suffit pour comprendre qu'il s'agit d'une enceinte portable conçue pour résister aux chutes et aux intempéries. Grâce à sa taille compacte, sa sangle et son extérieur strié, elle est facile à transporter, étanche à la poussière et à l'eau (jusqu'à 1 m pendant 30 minutes) et elle peut tenir 27 heures entre deux charges. Autre atout: alors que de nombreuses petites enceintes tentent de surmonter leurs limites de taille en augmentant les basses et les aigus, l'Explore n'a pas ce défaut et livre un son parfaitement équilibré. Dans la même gamme de prix, la JBL Charge 5 (179 euros) est robuste, polyvalente et capable de diffuser des morceaux à un volume important, malgré ses dimensions réduites. Il est possible d'écouter jusqu'à 20 heures de musique en déplacement entre deux charges, et l'enceinte peut également servir de chargeur de téléphone. En plus, elle est entièrement étanche et peut se poser sans risques au bord d'une piscine. Alors, qui a dit que vous deviez passer l'été à la maison?