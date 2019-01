Pourquoi les écrans de télévision vont petit à petit disparaître de nos salons

Les téléviseurs vont disparaitre petit à petit de nos salons. C'est un pari mais c'est déjà aussi une réalité technologique.

En tout cas, c'est ce qu'on découvert les milliers de visiteurs du salon mondial des nouvelles technologies qui vient de se terminer à Las Vegas.

LG, le fabriquant de téléviseurs sud-coréen a marqué les esprits en dévoilant un écran de télévision déroulant ! Autrement dit, c'est un écran qui disparait dans son socle une fois qu'il est éteint. C'est non seulement une prouesse technologique mais c'est aussi l'annonce officielle de l'effacement progressif des écrans de télévisions dans nos maisons ou appartements.

Les plus âgés se souviennent de l'écran de télévision toujours positionné au centre de nos salons, donc au centre de notre vie privée.

Au début, ces écrans étaient en noir et blanc, puis est arrivé à la couleur, puis ils sont passés du modèle cathodique au modèle LCD, et surtout, comme la voiture, les téléviseurs étaient un signe de réussite sociale.

Et plus le design de ces écrans était beau et plus c'était un signe de réussite sociale. Aujourd'hui, nous sommes au contraire envahis d'écrans, via nos smartphones et nos tablettes.

Et l'heure est plutôt à la discrétion. Comme le rappelle le journal Le Figaro, cela avait déjà commencé avec Samsung qui, début de l'année dernière, avait épaté la galerie avec un écran de téléviseurs. Une fois éteint, ce dernier prenait l'apparence d'une table.

Mais aujourd'hui, pour notre bien-être, et surtout celui de nos enfants, la mode sera sans doute à la disparition de l'écran du téléviseur familial.

Et donc, ce nouveau téléviseur présenté par LG répond à ce souhait. En fait, j'ai regardé la vidéo sur le Net, et son écran peut être exploité de 3 manières : soit de manière classique pour regarder des films ou des séries, soit d'une pression d'un bouton, l'écran s'enroule sur sa base mais pas complètement, il forme une sorte de base qui permet d'afficher l'heure, les chansons d'une playlist ou encore la météo. Soit l'écran s'enfonce ou plutôt s'enroule totalement dans le socle et disparait ainsi de notre vue.

On ne connait pas encore le prix de ce petit bijou de technologie, mais dans un premier temps, ce nouveau téléviseur sera utilisé par les hôtels de luxe et les clients qui ont un peu de sou, selon Le Figaro. Avant sans doute de se démocratiser quelques années plus tard.

Ce qui prouve que la technologie est partout aujourd'hui mais qu'elle tente de se faire plus discrète. Autrement dit, l'écran devient optionnel, et c'est plutôt une bonne nouvelle dans un univers encombré de petites lucarnes lumineuses et dévoreuses de notre temps.