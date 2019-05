L'introduction d'un gène humain dans le cerveau de singes, quelques mois après la naissance des deux premiers bébés humains " génétiquement augmentés ", témoigne du souhait de nombreux chercheurs de trouver un moyen d'augmenter scientifiquement le Q.I. des générations futures. Pour le meilleur... ou pour le pire ?

Les nouveaux Frankenstein sont à l'oeuvre, plus que jamais, avec de nouvelles expériences génétiques sur les animaux mais aussi sur l'homme. On a appris il y a quelques jours que des chercheurs chinois ont réalisé une expérience d'augmentation cognitive chez le singe, digne des plus grands scénarios de films hollywoodiens. Ils ont implanté, chez des macaques, un gène humain jouant un rôle dans le développement du cerveau. Le but de l'expérience ? Les rendre plus intelligents et, par la même occasion, mieux comprendre les mécanismes de l'intelligence humaine. Même si le résultat obtenu n'a pas semblé à la hauteur des espérances des chercheurs, l'expérimentation fait non seulement penser à La Planète des singes, mais pose surtout question sur les intentions de nombreux chercheurs en matière de mutations génétiques... à portée humaine.

