Lancée à Eghezée fin de l'année dernière, la start-up Wynta Agency ambitionne de révolutionner les " techniques marketing de papa ". Et ce, à grands coups de ces données que le consommateur laisse partout sur le Web. Rencontre avec son cofondateur Grégory Piet.

Trends-Tendances. Faites-nous le pitch de Wynta... Grégory Piet. Nous sommes une sorte de bureau d'architectes numérique. Nous dessinons des stratégies marketing basées sur le data et accompagnons les marques pour les concrétiser. En 15 jours ouvrables, nous livrons aux clients des études de marché exclusives qui traduisent en opportunités d'affaires les données de consommation de millions de personnes. Concrètement, comment faites-vous?On veut casser la technique du marketing au feeling, centré sur les attributs d'un produit. Nos algorithmes alimentent en données d'audience des indicateurs uniques et déposés! Cela objective des tendances comportementales et permet de classer les priorités business centrées sur les consommateurs. Quel est votre "business model"?Notre proposition de valeur, de la recherche de marché pertinente, accessible rapidement et à un prix très concurrentiel, nous permet de nous distinguer des data providers. Mais le secteur a brusquement évolué,les fournisseurs tentant de monétiser les insights des données qu'ils produisent. Nous nous adaptons en conséquence. Où en sont les activités de Wynta aujourd'hui?La crise sanitaire a transformé notre business plan, il est passé d'une course de fond à un sprint. Nous avons accéléré notre pivot, passant au forcing de l' audience intelligence à la market intelligence. On voit que les budgets marketing se dégèlent et de grandes marques, dans le secteur bancaire et de l'immobilier, nous font désormais confiance.