Quand une start-up pense à se lancer aux Etats-Unis, elle pense immanquablement à la Silicon Valley. Mais c'est oublier un peu vite que New York est la deuxième destination de prédilection pour les jeunes pousses technologiques.

Selon le Startup Ecosystem Report 2019, la Silicon Valley californienne est le premier écosystème mondial pour les start-up, suivie par New York, Londres, Pékin et Boston. Dans le cas des start-up, le terme " écosystème " fait référence au réseau d'accélérateurs, d'espaces de co-working, d'investisseurs, de mentors, d'universités, d'initiatives publiques et de consultants susceptibles d'aider les entreprises dans leur développement. Sans oublier les licornes, ces société technologiques valorisées plus d'un milliard de dollars avant même d'être cotées en Bourse. Elles sont le symbole d'un écosystème réussi. Et à New York, on en trouve quelques célèbres : le site d'information Buzzfeed, la plateforme de produits artisanaux Etsy ou l'opticien en ligne Warby Parker.

...