Même dans des secteurs très traditionnels comme la peinture industrielle, la marbrerie ou la menuiserie, nos entreprises peuvent tirer profit de la transformation digitale. Zoom sur les réalisations novatrices de six PME wallonnes.

Avec 150.000 emplois en Wallonie, le secteur industriel y reste le quatrième secteur créateur d'emplois. Il représenterait d'ailleurs, plus de 58% de la valeur ajoutée brute en Wallonie, d'après des chiffres compilés par l'Agence du numérique (ADN). " C'est un secteur crucial pour la Région et il faut pousser les entreprises manufacturières à rester compétitives sur la scène internationale ", insiste Fanny Deliège, digital business & transformation ambassador à l'ADN. C'est d'ailleurs dans ce cadre que la Wallonie multiplie les initiatives pour doper l'Industrie 4.0 ; comprenez une industrie plus moderne, intégrant le numérique. Parmi elles, le grand programme Made Different Digital Wallonia, une initiative nationale - reprise dès 2017 au niveau wallon - et qui regroupe pas moins de 34 partenaires parmi lesquels Agoria, Sirris, etc. Son objectif ? " Montrer aux entreprises, y compris les petites, qu'il est possible de se transformer, insiste Fanny Deliège. Et surtout, montrer que le numérique peut générer des gains financiers, créer de l'emploi et de la valeur ajoutée. "

