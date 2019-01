"Quand la licorne perd sa corne, que reste-t-il ? Un beau cheval ou un âne ?"

TRENDS-TENDANCES. A travers votre livre "Une vie choisie", vous vous plaisez à raconter "la vraie histoire" entrepreneuriale et notamment vos échecs et difficultés. Avez-vous connu des échecs au moment de vos levées de fonds ?

MARC SIMONCINI. Avant Meetic, j'ai vécu des échecs notamment parce que je n'avais pas assez d'ambition et que je n'ai pas osé emprunter auprès des banques. J'ai développé ma première entreprise en étant un peu "paysan", c'est-à-dire que j'ai attendu d'avoir de l'argent pour m'équiper. J'attendais d'avoir assez de cash pour acheter un nouveau serveur. Du coup, je travaillais six mois et j'achetais un serveur, puis j'attendais encore six mois et ainsi de suite. Mes concurrents, eux, allaient voir une banque, empruntaient 20 millions et avaient 20 s...