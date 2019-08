Rien que sur les six premiers mois de l'année, le "marché" du financement de start-up a dépassé les 340 millions d'euros, d'après nos estimations, si l'on tient compte exclusivement des start-up ayant communiqué leurs levées de fonds.

Un montant en constante progression puisque, dans une étude publiée fin 2018 par le cabinet Avolta Partners portant sur les trois années précédentes, le marché belge du capital-risque était passé, entre 2015 et 2017, de 135 à 206 millions d'euros. Il faut dire que quelques start-up emblématiques, comme Collibra et Showpad, ont contribué à pas loin de la moitié des fonds levés (respectivement 100 et 61 millions d'euros).

...