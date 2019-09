Arriver à 25 licornes, ces jeunes entreprises valorisées à plus d'un milliard de dollars, dans deux ans : l'ambition du président français Emmanuel Macron est grande pour le label " French Tech " puisqu'aujourd'hui, l'Hexagone en compte moins de 10.

Pour atteindre ce but, le gouvernement Macron va mettre en avant les 40 boîtes de la tech les plus prometteuses, les Next40. Ajoutons à cela la mobilisation de 5 milliards d'euros provenant des investisseurs institutionnels français pour soutenir les fonds de capital-risque. Objectif ? Soutenir les tours de table à plus de 50 millions d'euros.

