Soprano, Joey Starr, Jean-Marie Messier... et Leansquare. Le lien entre tous ces noms ? Une start-up dénommée StudyTracks qui propose la " première application pour apprendre à réviser ses cours en chansons, grâce à une méthode d'apprentissage unique et ludique, basée sur les sciences cognitives ", détaille la jeune pousse.

Cette dernière a réussi à convaincre le chanteur Soprano et le rappeur Joey Starr d'enregistrer des morceaux pour aider les jeunes à réviser. Et, tout récemment, elle a annoncé une levée de fonds d'un million d'euros obtenus via OneRagtime, nouvelle plateforme d'investissement lancée par Jean-Marie Messier, et le fonds d'investissement liégeois Leansquare. Surp...