L'objectif du studio ØPP ? 20 start-up d'ici 2022!

Si elle regorge d'incubateurs, d'accélérateurs et de toute une série d'initiatives d'encadrement de start-up, la Wallonie n'avait encore aucun véritable start-up studio sur son sol. C'est désormais réglé avec le lancement du studio ØPP. Nous évoquions déjà le projet dans notre édition du 12 octobre 2017, et c'est en ce début du mois de septembre qu'ØPP inaugurera ses bureaux flambant neufs place de la cathédrale à Liège, destinés à accueillir une équipe qui " jusqu' ici ne s'était pas encore rencontrée ". Son fondateur, Dominique Mangiatordi a, en effet, passé l'été à recruter les bons profils pour ce nouveau projet et ce n'est qu'en ce début septembre que la dream team va prendre possession de ses locaux et faire connaissance. Un démarrage singulier qui tient à la genèse d'un projet dans lequel Meusinvest et Leansquare ont chacun investi 500.000 euros.

...