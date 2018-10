Day One, futur Davos du numérique?

Monaco, son rocher, sa famille royale, son circuit de F1 et... bientôt son événement sur le numérique ? Plus connue pour son système fiscal avantageux et le luxe qu'elle affiche, la principauté monégasque pourrait bien ajouter à ses atours un congrès mondial dédié au numérique et à la technologie. Du 28 au 30 novembre s'y tiendra, en effet, la première édition de Day One. Le pitch ? Une conférence internationale sur le numérique à laquelle participeront des personnalités de tous les horizons : grands patrons français (Isabelle Kocher, d'Engie, Stéphane Richard, d'Orange, etc.), spécialistes du numérique du monde entier, gourous (comme Aubrey de Grey, le chantre de l'anti-vieillissement et de la vie éternelle), etc. La spécificité de Day One ? " On aborde souvent le digital par sa fonction première, son utilité quotidienne, détaille Denis Jacquet, organisateur de l'événement. Mais pour quel projet de société ? Je trouve que l'on manque souvent d'une réflexion sur ce sujet. C'est là que Day One se placera. Au-delà des nombreuses conférences inspirantes destinées à assurer la prise de conscience sur l'évolution technologique et la direction que prend le monde, nous voulons aller plus loin et mobiliser les acteurs derrière un pro...