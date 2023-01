A la grande loterie de la vie, personne n'est totalement maître de son destin. La réflexion est valable également pour le monde de l'entreprise.

Reed Hastings, le génial patron de Netflix n'a pas cessé de répéter à qui veut l'entendre que la télévision va peut-être mourir d'ici 5 ou 10 ans. Le souci pour lui, c'est que Netflix pourrait connaitre exactement le même sort. En effet, ce que Reed Hastings voulait dire c'est que la télévision de papa n'est plus regardée que par les "vieux" et que les jeunes la désertent depuis belle lurette. Et comme les jeunes sont les adultes de demain, la télévision perdra non seulement son audience, mais aussi ses revenus publicitaires.

Sur le fond de cette analyse, il a raison. Sauf que le patron de Netflix, mais aussi celui de Disney+ et de Amazon Prime découvre que les jeunes délaissent leurs plateformes de films et vidéos à la demande. En clair, eux aussi sont menacés par le "vieillissement" de leur audience. Les derniers chiffres sur le sujet sont implacables. Que ce soit en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, en France ou en Allemagne, les jeunes désertent ces plateformes depuis deux ans. La faute à qui ? Mais notamment à You Tube et à TikTok. Ce sont aujourd'hui ces deux réseaux sociaux qui font non seulement la concurrence à la télévision de papa, mais aussi aux plateformes de vidéos à la demande. La Bourse s'en émeut : toutes ces entreprises comme Netflix et Disney + sont cotées en Bourse, et les investisseurs se rendent compte que la croissance infinie des abonnés, c'est du passé. Les jeunes délaissent ces plateformes et ne s'abonnent qu'au coup par coup. Quand une série les intéresse, ils s'abonnent pour la regarder et puis résilient leur abonnement. C'est ce qui explique d'ailleurs que Netflix et les Disney + essayent de colmater cette fuite d'abonnés, notamment en ne rendant plus disponibles d'un seul coup tous les épisodes d'une série.

En fait, Le Figaro note que Netflix et Disney sont en train de s'inspirer de la TV de papa avec des diffusions hebdomadaires de leurs séries à succès du type Le Seigneur des Anneaux et House of the Dragon. Au-delà de cette riposte factuelle, il faut aussi constater que la formule de TikTok est en train de changer les codes de création du monde audiovisuel. Les plus jeunes consommateurs ne veulent plus regarder de longues vidéos. Leur durée d'attention est passée en quelques années d'une dizaine de minutes à.... 13 secondes en moyenne pour les amateurs de vidéos sur TikTok. Le pire, c'est que ce combat est inégal. Les Disney + et autres Netflix dépensent des milliards de dollars pour réaliser des séries ou des films originaux alors que le modèle TikTok ne coûte rien à ses propriétaires en termes de contenus puisque ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui produisent les vidéos. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si tout le monde essaye de copier TikTok. Instagram a lancé Reels, You Tube a lancé shorts et Snapchat a lancé Spotlight. Bref, c'est Tik Tok le dernier venu qui impose aujourd'hui son format aux autres.

Comme l'affirme Richard Greenfield, un analyste du secteur médiatique, TikTok est aujourd'hui "le remède ultime contre l'ennui". Et son seul concurrent aujourd'hui, c'est notre sommeil.

