Le retour inattendu de la machine à écrire: "La difficulté, un atout disruptif"

Ce n'est pas un raz-de-marée. Mais pour le moins une résilience inattendue pour un objet qui prenait la poussière dans les greniers. Qui plus est, venant de nouveaux adeptes dont la passion - assez ironiquement - se nourrit des forums en ligne ou d'Instagram où ils découvrent et partagent les mérites comparés des Underwood, Remington et autres Olivetti. Au-delà de la fascination vintage pour l'objet, comme décoration, certains en redécouvrent même la valeur d'usage : en "écrivant" avec.

...