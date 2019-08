opinion

Le faux, mode d'emploi: "Barnum, expérimentateur de fake news"

Paul Vacca Romancier, essayiste et consultant

Un certain nombre de sociologues et journalistes ont pris l'habitude de qualifier notre période de "post-vérité" (post-truth era) ou de post-fait (post-fact era) soulignant ainsi notre moindre intérêt pour la vérité et les faits. Dans un essai sorti en 2018 aux Etats-Unis, la journaliste, et ancienne critique littéraire au New York Times, Michiko Kakutani, parle même de "mort de la vérité".

A priori, cela décrit assez bien notre situation actuelle : les fake news ou les bulles de filtres qui nous rendent aveugles à certains faits sur les réseaux sociaux ; les théories conspirationnistes qui pullulent sur Internet ; les discours ouvertement mensongers - pardon, les " faits alternatifs " - des " populistes " ; et même, maintenant, les deep fake, des simulations plus vraies que le vrai... Bref, tout ce que nous tous, chroniqueurs ou journalistes du monde entier, dénonçons avec une indignation vertueuse à longueur de colonnes en appelant à un sursaut salutaire à base d'esprit critique citoyen, de vérification des faits et de déconstruction des raisonnements.

