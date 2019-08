Les chiffres du gaspillage alimentaire donnent le tournis, voire la nausée. Pour tenter d'enrayer cette catastrophe éthique, environnementale et économique, les initiatives se multiplient. C'est notamment le cas de Winnow, qui mise sur la technologie et l'IA pour résoudre une partie de ce problème dans l'industrie de la restauration.

Environ un tiers des aliments produits pour la consommation humaine dans le monde est perdu ou gaspillé, estime la FAO, l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cela représente 1,3 milliard de tonnes de nourriture chaque année ! Une situation difficilement acceptable d'un point de vue éthique, alors que près d'un milliard de personnes sur Terre souffrent de la faim. A ce scandale éthique s'ajoute le gâchis environnemental. Un tiers de nourriture gaspillée, cela signifie un tiers des ressources agricoles utilisées pour rien, un tiers du gaz à effet de serre généré par cette production envoyé pour rien dans l'atmosphère, etc. Enfin, ce gaspillage alimentaire représente également des pertes financières qui défient l'imagination : 1.000 milliards de dollars chaque année dans le monde, dont 100 milliards rien que dans l'industrie de la restauration et l'hôtellerie.

...