Le patron de l'opérateur de télécoms BT a estimé lundi sur la BBC qu'il était "impossible" de retirer tous les équipements du géant chinois Huawei de l'ensemble du réseau britannique en moins de dix ans.

Philip Jansen a aussi averti de "pannes" et problèmes de sécurité si le secteur était tenu de cesser toute transaction commerciale avec Huawei pendant que le réseau de téléphonie de nouvelle génération, la 5G, est mis en place. Il s'exprimait avant une décision qui pourrait être rendue publique mardi par le secrétaire à la Culture et au Numérique Oliver Dowden sur l'avenir de Huawei au Royaume-Uni.

"Si on essaie de ne pas avoir Huawei (dans la 5G) idéalement nous voudrions avoir 7 ans devant nous et pourrions probablement le faire en 5 ans", a déclaré lundi Philip Jansen. "Si on veut n'avoir aucun élément de Huawei dans toute l'infrastructure des télécoms à travers le Royaume-Uni, je pense que c'est impossible à faire en moins de 10 ans", a-t-il ajouté, rappelant que le géant chinois faisait partie des infrastructures télécom britanniques depuis près de 20 ans, étant "un gros fournisseur de BT et d'autres opérateurs au Royaume-Uni".

M. Jansen fait notamment valoir que le fait de se passer de Huawei rapidement pourrait à court terme causer des risques pour la sécurité du réseau.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a fait de l'amélioration du réseau de télécoms britannique, notamment dans les zones reculées où il est souvent déficient, une promesse de campagne, participant à son programme centré sur "le rééquilibrage" des régions.

Le gouvernement britannique avait multiplié la semaine dernière les déclarations rappelant qu'il considérait le géant chinois des équipements télécoms comme "hautement risqué" pour la sécurité du futur réseau de 5G du pays, laissant entendre qu'il pourrait à terme s'en passer.

L'ambassadeur de Chine au Royaume-Uni, Liu Xiaoming, a quant à lui averti lundi que si le Royaume-Uni veut "faire de la Chine un ennemi, (il) devra en assumer les conséquences".

