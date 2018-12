Est-il encore possible de conjurer le faux sur les réseaux sociaux?

Les armes à déployer sur ce terrain ne sont évidemment pas les mêmes. Les pures idées platoniciennes sont sans effet dans l'écosystème pulsionnel des réseaux sociaux. Pourtant, on a parfois l'impression que les tenants de la vérité, drapés dans leur légitimité, s'acharnent à agir sur ce terrain comme s'ils étaient sur les hauteurs idéelles, dans l'éther platonicien. Comme s'il suffisait d'exposer la vérité - via le fact-checking, notamment - pour que celle-ci s'impose naturellement à tous et dissipent instantanément rumeurs et intox. Ils rêvent d'une guerre éclair avec des frappes chirurgicales là où s'impose l'âpre réalité d'une guérilla en terrain hostile.

...