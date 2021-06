Les prix de l'essence et du diesel augmenteront jeudi à la pompe, indique mercredi la DG Energie du SPF Economie.

Le litre d'essence 95 (E10) coûtera au maximum 1,5740 euro, soit 1,7 centime de plus. Celui de l'essence 98 (E5) augmentera de 1,9 centime, à 1,6520 euro.

Les propriétaires de véhicules diesel (B7) devront également débourser plus pour faire le plein, le prix maximum au litre sera 1,1 centime plus cher, à 1,5840 euro.

Le litre d'essence 95 (E10) coûtera au maximum 1,5740 euro, soit 1,7 centime de plus. Celui de l'essence 98 (E5) augmentera de 1,9 centime, à 1,6520 euro. Les propriétaires de véhicules diesel (B7) devront également débourser plus pour faire le plein, le prix maximum au litre sera 1,1 centime plus cher, à 1,5840 euro.