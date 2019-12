La hausse de la cotisation fédérale sur le gaz en 2020 va faire augmenter la facture annuelle de 2 à 3 euros pour une famille moyenne.

La Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) a communiqué lundi les nouveaux montants de la cotisation fédérale liée au gaz et à l'électricité. Alors que la cotisation sur l'électricité baisse en 2020 par rapport à cette année, de 6%, à 3,1428 euros par mégawattheure, celle pour le gaz augmente de près de 23% en un an et atteint 0,7416 euro par kilowattheure. Cette hausse devrait se traduire par une progression de 2 à 3 euros de la facture énergétique annuelle d'une famille moyenne, selon une porte-parole de la CREG.

Cette cotisation couvre entre autres les frais de fonctionnement de la CREG, le financement des mesures sociales (CPAS) et le financement de la dénucléarisation de certains sites.