Gwendal Poullenec, le directeur international des Guides Michelin, a donné sa troisième étoile à Viki Geunes pour son Zilte, installé, dans un cadre unique, au sommet du MAS à Anvers.

Peter Goossens (Hof Van Cleve) n'est plus seul au firmament de la cuisine gastronomique belge. Mais ce n'est ni Christophe Hardiquest (Bon Bon) ni Sang Hoon Degeimbre (L'Air du Temps), souvent cités comme favoris, qui le rejoignent. Lundi au Théâtre Royal de Mons, Gwendal Poullenec, le directeur international des Guides Michelin, a donné sa troisième étoile à Viki Geunes pour son Zilte, installé, dans un cadre unique, au sommet du MAS à Anvers. Pour le reste, le guide rouge a décerné une deuxième étoile à Castor (Beveren) et au Bartholomeus (Knokke). Dix restaurants décrochent une première étoile. Du côté des francophones, on citera David Grosdent (L'Envie à Sint- Denijs), Charles-Edouard Jandrain (Attablez-vous à Namur), Nicolas Bodart (Pré des Oréades à Spa) et Christophe Lambert (Lettres Gourmandes à Montignies-Saint-Christophe). Signalons que la cheffe Dokkoon Kapueak a reçu une première étoile pour son resto thaï de Knokke: Boo Raan.