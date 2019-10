Vous voulez passer à l'énergie solaire mais l'aspect des panneaux classiques vous rebute ? Il existe d'autres alternatives, plus esthétiques... mais plus chères.

L'esthétique avant tout

La plupart des propriétaires choisissent les panneaux solaires standards montés sur des rails par-dessus la toiture. Parfois, ces panneaux sont intégrés au toit. Mais il existe aussi depuis une dizaine d'années des tuiles et des ardoises photovoltaïques qui passent presqu'inaperçues. " Il s'agit de la même technologie monocristalline que celle des panneaux conventionnels, mais fragmentée en plus petites unités, explique-t-on chez Eternit, leader sur le marché belge. Nos ardoises Solesia sont de la même couleur grise que les autres ardoises. " Deux types de pose sont possibles, qui permettent même certaines fantaisies graphiques selon le design du toit. Pour Benjamin Wilkin, directeur de l'Association pour la promotion des énergies renouvelables (APERe), il peut s'agir d'une solution esthétiquement intéressante, notamment pour les sites et bâtiments classés où les panneaux surimposés sont interdits. Par contre, l'arg...