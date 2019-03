Zone de turbulences pour Boeing

Les décisions de maintenir au sol les Boeing 737 Max en Grande-Bretagne, en Australie, en Chine, à Singapour et en Indonésie posent un gros souci à Boeing. Le modèle 737 est l'un des avions les plus achetés au monde par les compagnies aériennes pour les vols courts et moyens courriers. Plus de 7000 modèles volent à travers le monde. Lors des premières annonces du gel de l'exploitation du modèle, le cours de Boeing a chuté de 13%.

