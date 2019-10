opinion

"Winter is coming": Netflix et la guerre sans merci du streaming

Paul Vacca Romancier, essayiste et consultant

Le destin de Netflix est en train de prendre la forme d'une série. Pas d'une série Netflix, ironiquement, mais d'une production de l'un de ses concurrents, en l'occurrence HBO, avec Games of Thrones. "Winter is coming ", le cri de ralliement de la famille Stark à Westeros préfigurait des temps difficiles et mouvementés. Et aujourd'hui, Netflix voit aussi l'hiver arriver. Avec la perspective d'une bagarre sans merci.

Jusqu'à présent, Netflix a mené une guerre éclair en infiltrant les lignes ennemies grâce à une innovation de rupture. Ainsi, il a réussi à faire rendre gorge aux câblo-opérateurs pour se voir introniser maître absolu au royaume du streaming avec 150 millions d'abonnés dans le monde.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×