Volkswagen vendra autant de voitures en 2019 que l'an dernier

Le constructeur automobile allemand Volkswagen (VW, Audi, Skoda etc) prévoit de vendre autant de voitures qu'en 2018 car il estime "que les marchés automobiles se contracteront plus vite qu'initialement prévu dans beaucoup de régions du monde". Initialement, VW prévoyait de vendre un peu plus de voitures en 2019.