Voici les startups nominées pour The Big Squeeze Awards 2019

C'est précisément la semaine durant laquelle l'écosystème belge de startups décroche avec le spécialiste des données Collibra sa première 'unicorn' que l'organisation de réseaux Startups.be annonce les nouveaux talents parmi les startups et scale-ups belges. Une 'unicorn' est une entreprise non cotée à la bourse, atteignant une valeur d'un milliard de dollars au moins, et l'un des indicateurs d'une scène de jeunes entreprises matures et à succès.

"Le fait que Collibra soit la première entreprise technologique belge à décrocher le statut 'unicorn', est une merveilleuse nouvelle", estime Frederik Tibau, directeur des relations internationales chez Startups.be et Scale-Ups.eu: "Notre scène de startups est ainsi mise en évidence dans le monde entier."

"Comme nous pouvons ainsi aussi nous enorgueillir davantage encore de notre talent belge, nous voulons pour la quatrième fois consécutive mettre en avant nos startups avec nos Tech Startup Day / The Big Squeeze Awards. Notre jury a éprouvé beaucoup de mal à composer les mini-listes de cinq nominés par catégorie, car il y a d'année en année davantage de petites entreprises talentueuses qui frappent à la porte."

Le jury présidé par Omar Mohout (Sirris) se compose cette année de Renaat Berckmoes (Fortino Capital), Thibaut Claes (Investment Manager SRIW), Simon Alexandre (The Faktory), Isabel Michiels (Agoria) et Benny Debruyne (Trends). Le jury a ramené les longues listes aux quatre mini-listes suivantes.

Startups (ont recueilli du capital d'amorçage ou créé le buzz)

Bsit, DataStories, InvestSuite, Neveo, Pridiktiv

Scale-ups (grande phase de capitalisation ou forte croissance en chiffre d'affaires ou en personnel)

DataCamp, Qualifio, Sortlist, Spott, SweepBright

Disruptiveinnovation (technologie de rupture ou modèle économique innovant)

E-Peas, miDiagnostics, OnComfort, PixelVision, Qpinch

Student-start-ups (créées par des étudiants)

Broptimize, MicroFlavours, Spentys, TechWolf, Vocsens

Jusqu'au 24 février, vous pouvez ici (https://thebigsqueeze.be/award) voter pour votre entreprise favorite. Les prix se composent de smartphones haut de gamme d'Huawei, d'un bureau gratuit six mois durant auprès de la chambre de commerce belgo-américaine Belcham à New York ou San Francisco, de desks chez BeCentral à Bruxelles, d'un pack d'hébergement professionnel de Combell et de diverses sessions de coaching.

Lors de l'événement des startups The Big Squeeze à Bruxelles, l'organisateur Startups.be annoncera le 28 mars quels seront les successeurs des lauréats de 2018. Il s'agissait en l'occurrence de l'assistant RH Spencer dans la catégorie startups, et du spécialiste 3D Twikit chez les scale-ups. BeCycled, un site de petites annonces pour du matériel cycliste de seconde main, fut pour sa part désignée la meilleure startup créée par un étudiant. Quant à Find.me, qui aide les fournisseurs de voyages, de maisons ou d'emplois à affiner leur offre, elle reçut le prix de la startup la plus disruptive.