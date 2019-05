Les cinq oeuvres d'artiste vivant adjugées pour les sommes les plus élevées, après le record établi mercredi par une sculpture de l'artiste américain Jeff Koons lors d'une vente aux enchères à New York.

"Rabbit" (Jeff Koons)

Moulage en acier représentant un lapin gonflable, le "Rabbit" de Jeff Koons a été adjugé mercredi pour 91,075 millions de dollars par la maison Christie's à New York.

Haut de 104 cm, le "Rabbit" est issu de la collection de S.I. Newhouse, ancien patron du groupe de presse Condé Nast (décédé en 2017), qui comprend les magazines Vanity Fair, Vogue et The New Yorker.

Ce prix de vente reste plus de quatre fois inférieur au record atteint par le "Salvator Mundi" de Leonard de Vinci, oeuvre d'art la plus chère au monde, acquise pour 450 millions de dollars en 2017 pour le Louvre Abu Dhabi.

"Portrait of an artist" (David Hockney)

Avant d'être détrôné par le lapin de Koons, "Portrait of an Artist (Pool with two figures)" du peintre britannique David Hockney a été adjugé pour 90,3 millions de dollars en novembre 2018 chez Christie's à New York.

Sur cette toile grand format, un homme élégant, debout au bord de la piscine, regarde pensivement un autre nager sous l'eau dans sa direction, avec pour toile de fond un paysage idyllique d'arbres et de montagnes.

Le peintre de 81 ans est le premier artiste vivant au monde pour le produit des ventes de ses oeuvres en 2018, atteignant 206 millions de dollars, selon Artprice, le leader mondial des banques de données sur la cotation de l'art. Il devance l'Allemand Gerhard Richter (143 millions) et le Chinois Cui Ruzhuo (124 millions).

"Balloon Dog" (Jeff Koons)

Le provocateur pop-art Jeff Koons avait déjà établi en 2013 le record de l'oeuvre la plus chère au monde pour d'un artiste vivant, avec son "Balloon Dog (Orange)", adjugé alors pour 58,4 millions de dollars à New York. L'oeuvre est une sculpture de 3 mètres de haut représentant un chien en ballons gonflables.

Le produit des ventes des oeuvres de Jeff Koons en 2018 (38 millions de dollars) le hisse à la 14e place des artistes vivants, derrière les peintres américains George Condo (63 millions), Jasper Johns (58 millions) ou encore le français Pierre Soulages (42 millions).

"Abstraktes Bild (599)" (Gerhard Richter)

"Abstraktes Bild" numéro 599, toile abstraite de l'Allemand Gerhard Richter, a trouvé preneur chez Sotheby's en février 2015 à Londres, pour 46 millions de dollars.

L'oeuvre avait été vendue pour "seulement" 607 500 dollars en 1999. Le peintre de 87 ans compte parmi les plasticiens vivants les plus cotés au monde.

En 2012, le guitariste britannique Eric Clapton avait vendu pour plus de dix fois son prix d'achat un tableau de Gerhard Richter, adjugé à 34,2 millions.

"The Grand Snowing Mountains" (Cui Ruzhuo)

Le peintre chinois Cui Ruzhuo a vu son tableau à l'encre traditionnelle "The Grand Snowing Mountains" vendu 39,6 millions de dollars à la Hong Kong Poly Auction en 2016.

Cui Ruzhuo fait partie des artistes chinois les plus influents avec Ai Weiwei, Zeng Fanzhi, Zhou Chunya, Cai Guo-Qiang ou Fan Zeng.