Vinçotte, un inspecteur discret et omniprésent

Quand on songe à Vinçotte, on pense le plus souvent aux cages d'ascenseurs avec leur petite plaquette estampillée du logo de la société. Mais ses activités ne concernent pas que ce secteur. Loin de là. " Nous avons près de 60.000 clients, explique Marco Croon, CEO du groupe Vinçotte depuis septembre 2015. Les ascenseurs sont la 'partie visible' mais nous sommes omniprésents dans de multiples pans de l'économie où nous proposons des services dans les domaines de l'inspection, de la certification, de l'évaluation, de la conformité et de la formation. C'est l'objectif de Vinçotte : veiller à la sécurité, l'efficacité et la qualité des services, des opérations et des installations. " Le groupe réalise un chiffre d'affaires consolidé de quelque 200 millions d'euros et emploie 1.900 collaborateurs dont 1.600 en Belgique où il est leader d'un marché qui compte une trentaine d'acteurs, dont quelques concurrents internationaux tels que le suisse SGS ou le français Veritas. Il est également présent aux Pays-Bas et au grand-duché de Luxembourg où travaillent 300 personnes.

