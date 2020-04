Après que le gouvernement fédéral a mis en place une garantie d'État pour les nouveaux prêts bancaires dans le cadre de la crise du coronavirus, des discussions sont en cours avec la Banque nationale sur un système permettant de maintenir l'assurance-crédit, qui doivent protéger les entreprises contre les défauts de paiement. Il est question d'une garantie d'un milliard d'euros, écrivent vendredi De Tijd et L'Echo.

La crise actuelle augmente le risque de factures impayées et les assureurs-crédit, qui assurent les entreprises contre le non-paiement des factures, craignent un déluge de défaillances. Afin de les empêcher de réduire leurs activités et d'éviter un blocage de l'économie, des analyses sont en cours pour voir si le gouvernement peut prendre une partie du risque à son compte.

Selon certaines sources, le gouvernement fédéral et la Banque nationale discutent depuis plusieurs jours avec le secteur d'un accord pour un milliard d'euros. Celui-ci pourrait être officialisé durant le week-end pascal.

Il s'agirait d'un système de réassurance, qui pourrait coûter jusqu'à 780 millions d'euros à l'État. Le gouvernement recevrait une partie des primes mais devrait également assumer certains des dommages devant être payés si les entreprises ne payaient pas leurs factures en raison d'une faillite ou de problèmes financiers.

