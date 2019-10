L'opération porte le nom de Green Speed : la SNCF veut rapprocher ses deux filiales pour créer une seule entreprise plus efficace. La SNCB, actionnaire des deux, y est favorable.

On appelle cela une sortie par le haut : Guillaume Pepy, qui va bientôt quitter la présidence du groupe SNCF, vient de lancer un dernier projet et non des moindres : la fusion entre Thalys et Eurostar. Ce projet appelé Green Speed ambitionne d'offrir une véritable alternative écologique et durable à l'avion et à la voiture en combinant les deux réseaux et en offra...