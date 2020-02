Greenyard a vu son chiffre d'affaires augmenter de 6,4%, à 983,7 millions d'euros, selon les données trimestrielles publiées mardi par le géant belge des fruits et légumes.

La division Fresh (fruits et légumes frais) a enregistré des revenus de 771,8 millions d'euros, soit 5,7% de plus que l'an dernier à la même période. Le segment Long Fresh (surgelés et préparés) affiche lui 211,9 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une hausse de 8,9%.

Sur les neufs premiers mois de l'année comptable, les ventes ont rapporté 2,95 milliards d'euros (1,7%).

Greenyard compte quelque 9.000 travailleurs et est actif dans 25 pays. L'entreprise, qui a connu des années 2018 et 2019 difficiles, a affiché l'an dernier un chiffre d'affaires annuel de 4 milliards d'euros.

La division Fresh (fruits et légumes frais) a enregistré des revenus de 771,8 millions d'euros, soit 5,7% de plus que l'an dernier à la même période. Le segment Long Fresh (surgelés et préparés) affiche lui 211,9 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une hausse de 8,9%. Sur les neufs premiers mois de l'année comptable, les ventes ont rapporté 2,95 milliards d'euros (1,7%). Greenyard compte quelque 9.000 travailleurs et est actif dans 25 pays. L'entreprise, qui a connu des années 2018 et 2019 difficiles, a affiché l'an dernier un chiffre d'affaires annuel de 4 milliards d'euros.