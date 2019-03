Up, la nouvelle offre combinée d'Engie, ambitionne de diminuer votre facture d'énergie

Engie lance lundi une nouvelle offre combinée à destination des particuliers: "Up". Elle allie une offre en gaz et électricité à son thermostat intelligent (boxx) ainsi qu'à une série de services. La promesse ? Une facture revue à la baisse grâce à une meilleure vision de sa consommation énergétique, de l'énergie 100% verte et belge et un accompagnement vers une meilleure efficacité énergétique, affirme Philippe Van Troeye, CEO d'Engie Electrabel.