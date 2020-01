Vingt-huit entreprises bruxelloises ont été récompensées vendredi par Actiris pour leur politique de promotion de la diversité au sein de leur société. Cette 11e édition des Labels diversité 2019 constitue un record, indique le bureau régional pour l'emploi.

Ces 28 entreprises ont préparé et mis en oeuvre avec l'aide d'Actiris un plan diversité. Celui-ci comprend une série d'actions permettant de valoriser et renforcer la diversité sur le lieu de travail.

Le ministre bruxellois de l'Emploi, Bernard Clerfayt a salué le travail des lauréats mais a précisé qu'il restait encore du chemin à parcourir. "Certains blocages subsistent pour faire de la diversité une véritable stratégie d'entreprise", commente-t-il.

Actiris a aidé au total plus de 200 employeurs à mettre sur pied un plan diversité. Il vient par ailleurs de réformer ses outils de promotions de diversité et leur financement. Depuis cette année, les employeurs bruxellois peuvent compter sur un accompagnement encore plus personnalisé.

Ces 28 entreprises ont préparé et mis en oeuvre avec l'aide d'Actiris un plan diversité. Celui-ci comprend une série d'actions permettant de valoriser et renforcer la diversité sur le lieu de travail. Le ministre bruxellois de l'Emploi, Bernard Clerfayt a salué le travail des lauréats mais a précisé qu'il restait encore du chemin à parcourir. "Certains blocages subsistent pour faire de la diversité une véritable stratégie d'entreprise", commente-t-il. Actiris a aidé au total plus de 200 employeurs à mettre sur pied un plan diversité. Il vient par ailleurs de réformer ses outils de promotions de diversité et leur financement. Depuis cette année, les employeurs bruxellois peuvent compter sur un accompagnement encore plus personnalisé.