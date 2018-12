Une spin-off de l'ULiège, Aquila Pharma, lève 6,6 millions d'euros

Aquila Pharma travaille plus particulièrement à l'amélioration des traitements existants contre l'asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques. L'entreprise développe des "value added medicines" en reformulant des molécules déjà commercialisées. Elle a dans ce cadre déjà soumis 8 brevets de portée mondiale. Le brevet américain a été délivré en juin dernier par l'USPTO.

La spin-off est désormais prête à entrer en phase I/IIa de développement clinique et à préparer son déploiement commercial. Elle vient de clôturer un premier tour de table qui lui a permis de lever 6,6 millions d'euros. Il a attiré des investisseurs particuliers pour 1,2 million d'euros, mais aussi le Fonds Scale1 (BeAngels) et des investisseurs publics tels que Sambrivest, Spinventure et WBC (Wallonie Biotech coaching).

Des investissements qui permettent à leur tour à Aquilon Pharma de concrétiser auprès de la Région wallonne des avances récupérables et subsides à la recherche de l'ordre de 3,435 millions d'euros. A cela s'ajoute encore plus d'un million, dans le cadre d'un projet Biowin approuvé par le jury scientifique en début d'année.

L'entreprise emploie actuellement 6 personnes, un nombre qui devrait doubler à court terme, précise-t-elle. Et à moyen terme, elle prévoit d'occuper une cinquantaine de personnes en Wallonie et de construire une unité pilote à l'horizon 2021.