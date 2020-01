La société danoise GreenMobility, qui gère des véhicules électriques partagés à Copenhague et Aarhus, fait son entrée sur le marché belge. Quelque 350 véhicules vont ainsi débarquer à Anvers avant que Bruxelles et Gand ne suivent. GreenMobility vient de recevoir les autorisations nécessaires de la Ville d'Anvers. Ses activités devraient commencer au printemps.

"Nous considérons la Belgique comme un marché fort et à croissance rapide en matière de voitures électriques partagées. Avec une volonté politique claire et un soutien financier, cela offre donc une opportunité idéale pour une rapide entrée en service et un business model intéressant, particulièrement en Flandre", a indiqué Thomas Heltborg Juul, CEO de GreenMobility.

GreenMobility compte également s'implanter en Suède début de cette année.

"Nous considérons la Belgique comme un marché fort et à croissance rapide en matière de voitures électriques partagées. Avec une volonté politique claire et un soutien financier, cela offre donc une opportunité idéale pour une rapide entrée en service et un business model intéressant, particulièrement en Flandre", a indiqué Thomas Heltborg Juul, CEO de GreenMobility. GreenMobility compte également s'implanter en Suède début de cette année.