Une nouvelle amende en millions d'euros pour Sodexo

Il s'agit d'une amende qui couvre les deux semestres de 2018. Si l'usage des chèques électroniques augmente tout de même, avec deux chèques sur trois (66,81%) en version électronique, l'entreprise Sodexo avait contractuellement promis que 95% le seraient déjà aujourd'hui.

"Nous n'avons pas atteint cet objectif", a indiqué le ministre flamand de l'Emploi, Philippe Muyters (N-VA). "Nous sommes en bonne voie mais ca pourrait aller mieux et plus vite." "Nous avons surévalué la volonté des Flamands de franchir le cap", a souligné Ben Broeckx de Sodexo. "Les gens sont habitués et le papier fonctionne très bien."