Mark Reid est le nouveau directeur financier de Proximus, a annoncé lundi l'opérateur par voie de communiqué. Il entrera en fonction en mai au plus tard. Le conseil d'administration a par ailleurs approuvé la création d'un nouveau poste au sein du comité exécutif, celui de directeur du numérique (Chief Digital & IT Officer) qui sera occupé par Antonietta Mastroianni.

"M. Reid poursuivra les efforts visant à asseoir la réputation de Proximus en tant qu'opérateur fiable et financièrement stable, et jouera un rôle important pour ramener Proximus à une croissance rentable d'ici 2022", explique Proximus.

Écossais et titulaire d'un diplôme d'ingénieur en aéronautique de l'université de Glasgow, l'expert-comptable Mark Reid officie actuellement comme directeur financier chez UPC.

Il rejoindra le comité exécutif de Proximus au plus tard en mai 2021. Dans l'intervalle, Katleen Vandeweyer continuera d'exercer la fonction de CFO ad interim, un poste qu'elle occupe depuis le départ de Sandrine Dufour le 1er juin dernier. Mme Vandeweyer poursuivra sa carrière au sein de l'opérateur en tant que CFO adjoint.

L'Italienne Antonietta Mastroianni compte pour sa part une vingtaine d'années d'expérience au sein de groupes de télécommunications en Italie (Vodafone et H3G), en Suisse (Swisscom et Sunrise Communications) et dernièrement chez TDC (Danemark). Son arrivée est attendue en avril chez Proximus où elle "dirigera les efforts de transformation et de simplification IT ainsi que la digitalisation de l'entreprise".

"M. Reid poursuivra les efforts visant à asseoir la réputation de Proximus en tant qu'opérateur fiable et financièrement stable, et jouera un rôle important pour ramener Proximus à une croissance rentable d'ici 2022", explique Proximus. Écossais et titulaire d'un diplôme d'ingénieur en aéronautique de l'université de Glasgow, l'expert-comptable Mark Reid officie actuellement comme directeur financier chez UPC. Il rejoindra le comité exécutif de Proximus au plus tard en mai 2021. Dans l'intervalle, Katleen Vandeweyer continuera d'exercer la fonction de CFO ad interim, un poste qu'elle occupe depuis le départ de Sandrine Dufour le 1er juin dernier. Mme Vandeweyer poursuivra sa carrière au sein de l'opérateur en tant que CFO adjoint. L'Italienne Antonietta Mastroianni compte pour sa part une vingtaine d'années d'expérience au sein de groupes de télécommunications en Italie (Vodafone et H3G), en Suisse (Swisscom et Sunrise Communications) et dernièrement chez TDC (Danemark). Son arrivée est attendue en avril chez Proximus où elle "dirigera les efforts de transformation et de simplification IT ainsi que la digitalisation de l'entreprise".