Un nouveau CEO pour Thalys

Agé de 49 ans, Bertrand Gosselin peut se targuer d'un "riche parcours opérationnel au sein du groupe SNCF". Les prochaines étapes annoncées par Thalys sont notamment le lancement de trois nouvelles dessertes en France (Marne-la-Vallée et Roissy-Charles de Gaulle, puis Bordeaux), le renouvellement du parc avec un nouveau design et la poursuite du développement de IZY, l'offre low cost de Thalys entre Bruxelles et Paris.

"Son expertise dans les enjeux de qualité en matière de transport public sera très précieuse pour Thalys", a commenté Sophie Dutordoir, administratrice déléguée de la SNCB et présidente du conseil d'administration de Thalys.

7,5 millions de passagers en 2018

L'actionnariat de Thalys est aux mains de la SNCF (60%) et de la SNCB (40%). L'administratrice déléguée de la SNCB, Sophie Dutordoir, est présidente du conseil d'administration de Thalys. Thalys, qui assure notamment des liaisons à grande vitesse entre Bruxelles, Paris, Amsterdam et Cologne, a transporté un record de plus de 7,5 millions de passagers en 2018, après avoir passé le cap des 7 millions en 2017.