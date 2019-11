De nombreux projets à impact positif pour la société sont imaginés par des entrepreneurs ambitieux et créatifs. Mais comment trouver un financement ? A quelle porte frapper ? Avec quels arguments ? Pour beaucoup d'entreprises porteuses d'innovations sociales et durables, la levée de fonds est un véritable parcours du combattant. La nouvelle plateforme Solifin est désormais là pour les accompagner.

Lancée le mois dernier, Solifin - initiative de différents acteurs de la finance éthique et durable, actifs en Belgique - est née de deux constats. " Le premier est qu'il existe en Belgique de nombreux acteurs de la finance ayant la volonté de contribuer au développement d'une société plus juste et plus solidaire, commente Sevan Holemans, coordinateur du projet Solifin. Ils sont désireux de soutenir des projets solides et de qualité, oeuvrant à un changement positif durable. Mais seuls, il leur est parfois difficile d'être visibles. Créer des synergies avec d'autres acteurs partageant les mêmes valeurs était donc une piste intéressante à suivre. Le deuxième constat est que de nombreux entrepreneurs sont en recherche des financements nécessaires au lancement ou au développement de leur projet à impact positif et ne savent pas forcément vers quels acteurs se tourner. " C'est ainsi qu'est née l'idée de créer la plateforme, pour guider les porteurs de projets dans leur recherche et les mettre en relation avec des investisseurs potentiels.

...