Un conseil personnalisé rapide et précis? TipsMe!

Elle avait urgemment besoin d'un conseil comptable. Lui, expert en la matière, était disponible. Un rendez-vous fut fixé pour un " tips ". Lors de cette vidéoconférence, il lui a tout dit, tout expliqué. Information claire et précise pour elle, petit complément de revenu pour lui. Expérience concluante pour les deux parties. Ce win-win est proposé par TipsMe. Cette nouvelle plateforme d'économie collaborative carolorégienne propose un accès en ligne rapide et pratique à une large palette de connaissances et d'expertises. Lancée en ce début de semaine, elle met en contact " askers " et " tipsers " autour de domaines de compétences aussi variés que la psychologie, le coaching, les finances, l'économie, le droit, l'informatique, l'enseignement ou encore la nutrition...