Agoria a décidé, toutes les deux semaines, de livrer un état des lieux du secteur technologique belge à l'aide d'une enquête. Pour cette première édition, elle a interrogé 190 entreprises qui représentent ensemble 27 % de l'emploi et 31 % du chiffre d'affaires.

Conclue 15 jours après l'annonce de la fermeture des écoles et de l'horeca, l'enquête fait état d'une réduction du chiffre d'affaires de 50,3 %. Une baisse liée à une chute de la demande et du nombre de collaborateurs disponibles. Ce chiffre d'affaires " ajusté " évolue évidemment différemment suivant le secteur d'activité : il est ainsi de 7 % dans l'aéronautique, de 15,2 % dans l'industrie manufacturière mais de 66,1 % dans le numérique et les télécoms et de 73,2 % dans le secteur des matériaux où il est difficile d'arrêter la production sans endommager l'outil. Chez les membres d'Agoria, l'absentéisme atteint à peine 10 %. Les absences liées au confinement des enfants ne représentent qu'un 1,6 % du personnel. Le télétravail a doublé dans le secteur depuis le confinement : il est passé de 33 % des collaborateurs à 62 % aujour-d'hui. Quant au chômage temporaire, il concerne 50 % des employés. Avec de fortes variations : 80 % dans l'industrie manufacturière mais 7 % dans le numérique et les télécoms.