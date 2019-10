UCB a repris la firme biopharmaceutique américaine Ra Pharmaceuticals, indique UBC jeudi. La firme pharmaceutique a déboursé 2 milliards d'euros pour Ra Pharmaceuticals.

La société américaine a été fondée en 2008 et développe des traitements contre des maladies qui menacent le système immunitaire. Le candidat médicament le plus important que développe Ra Pharmaceuticals est le zilucoplan: un traitement contre la myasthénie grave, une maladie musculaire grave qui affecte 200.000 personnes dans le monde. Le zilucoplan est en phase 3 de développement soit la dernière phase d'un candidat médicament avant son approbation par les autorités et sa mise sur le marché. UCB a payé 48 dollars par action de Ra Pharma soit 2,2 milliards d'euros. Compte tenu de la trésorerie de la société, cette acquisition est de 2 milliards d'euros. Les deux conseils d'administration ont approuvé la reprise. UCB espère conclure cette reprise d'ici la fin du premier trimestre 2020.