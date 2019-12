Le tour-opérateur TUI va collaborer avec Brussels Airlines pour augmenter ses capacités aériennes, indique-t-il mercredi dans un communiqué. Dès les vacances de Noël, un Airbus 320 de Brussels Airlines sera opéré pour TUI, à destination dans un premier temps du bassin méditerranéen.

"De décembre à octobre, les vols seront opérés par Brussels Airlines principalement pendant les week-ends. Pendant les mois de juillet et d'août, la compagnie opérera deux vols par jour pour le compte de TUI fly. Les équipages seront composés de pilotes de Brussels Airlines et d'hôtesses de l'air et stewards à la fois de Brussels Airlines et de TUI fly", précise TUI.

Dans un premier temps, 14 destinations seront desservies avec Brussels Airlines: six en Espagne, trois en Grèce, deux en Turquie, une au Maroc, en Egypte et en Bulgarie.