Le tour-opérateur TUI Belgium a dû revoir son plan de vol pour la saison estivale. Selon un porte-parole, "quelque 100.000 clients" sont concernés.

Étant donné que trois mois de réservations ont été perdus, TUI a été contraint de réduire le programme de vol initial en attendant une demande effective. "TUI souhaitant continuer à proposer au mieux ses différentes destinations, il a été décidé de supprimer un ou quelques jours de vol sur une série de destinations existantes. Les voyageurs concernés en ont été informés récemment par e-mail", souligne le tour-opérateur.

L'ouverture des frontières a été décidé dans l'Union européenne pour le 15 juin. "TUI a pu établir un plan de vol réaliste pour la haute saison et garantir les voyages européens sur cette base", souligne l'entreprise.

Le plan a été revu et, selon le porte-parole Piet Demeyere, environ un quart des vols pour la saison estivale ont été supprimés et "quelque 100.000 clients" sont concernés.

"Entre-temps, TUI a offert une solution très flexible aux voyageurs dont le vol est annulé. Si le client répond dans les cinq jours suivant la réception de l'e-mail, il peut réserver un même voyage à une autre date et au même prix. La condition est que la nouvelle date de départ tombe au maximum trois jours avant ou après la date initiale. Si le même voyage peut s'effectuer depuis un autre aéroport belge, la modification pourra également se faire sans frais", explique TUI.

Étant donné que trois mois de réservations ont été perdus, TUI a été contraint de réduire le programme de vol initial en attendant une demande effective. "TUI souhaitant continuer à proposer au mieux ses différentes destinations, il a été décidé de supprimer un ou quelques jours de vol sur une série de destinations existantes. Les voyageurs concernés en ont été informés récemment par e-mail", souligne le tour-opérateur. L'ouverture des frontières a été décidé dans l'Union européenne pour le 15 juin. "TUI a pu établir un plan de vol réaliste pour la haute saison et garantir les voyages européens sur cette base", souligne l'entreprise. Le plan a été revu et, selon le porte-parole Piet Demeyere, environ un quart des vols pour la saison estivale ont été supprimés et "quelque 100.000 clients" sont concernés. "Entre-temps, TUI a offert une solution très flexible aux voyageurs dont le vol est annulé. Si le client répond dans les cinq jours suivant la réception de l'e-mail, il peut réserver un même voyage à une autre date et au même prix. La condition est que la nouvelle date de départ tombe au maximum trois jours avant ou après la date initiale. Si le même voyage peut s'effectuer depuis un autre aéroport belge, la modification pourra également se faire sans frais", explique TUI.