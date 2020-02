Autographe

Spécialisée en aménagement de véhicules utilitaires et d'urgence, la société familiale Autographe est aujourd'hui leader en Belgique et continue de progresser sans faire de bruit.

C'est en 1975 que l'aventure commence lorsque Bernard de Saint Hubert débute ses activités avec un ouvrier à Schaerbeek. A l'époque, Autographe est spécialisée dans le placement et la vente de tachygraphes. C'est au début des années 1980 qu'il réalise ses premiers aménagements de véhicules destinés à la police locale. "On m'avait demandé s'il était possible d'incorporer un ordinateur dans le tableau de bord, confie-t-il. Et de fil en aiguille, nous avons développé notre expertise et décroché de nouveaux contrats et commandes." Dans les années 1990, Autographe ajoute une corde à son arc avec l'aménagement de ses premières ambulances. Implantée alors en Région bruxelloise sur trois sites différents, elle est confrontée à des problèmes logistiques de plus en plus ardus qui l'amènent en 2006 à déménager dans le zoning nord de Wavre où elle trouve l'espace nécessaire à sa croissance.

Une croissance qui est au rendez-vous comme en témoigne la progression enregistrée entre 2014 et 2018 avec un chiffre d'affaires qui est passé de 10 à 17 millions d'euros (CA 2019 : 19 millions) et un effectif qui s'élève aujourd'hui à 90 collaborateurs. "Ce sont eux qui ont assuré par leur qualité et leur expertise le succès d'Autographe", souligne le fondateur. Active pour l'essentiel en Belgique où elle est incontestable leader du marché, Autographe est également présente à la grande exportation en Afrique de l'Ouest. En 2012, elle a notamment décroché un contrat pour la fourniture de 350 véhicules de police pour le Ghana. De son site de production qui s'étend sur 26.000 m2 sortent actuellement plus de 1.300 véhicules par an. Autographe est demeurée une société familiale. "Mes fils, Renaud et Mathieu ont rejoint l'entreprise et sont dorénavant aux commandes, explique Bernard de Saint Hubert. La transmission a été réalisée." Et la croissance devrait se poursuivre dans les années qui viennent. Autographe a d'ailleurs acquis l'année dernière un nouveau hall de production pour y répondre.