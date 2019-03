Trends Gazelles nationales 2019: compte-rendu en images

Les rédactions de Trends et de Trends-Tendances ont sélectionné pour la 18ème fois 20 entreprises par catégorie: 20 petites entreprises, 20 moyennes entreprises et 20 grandes entreprises et ce, pour la Wallonie et la Flandre. Ces entreprises sont toutes sources d'énergie pour notre économie et sources d'inspiration pour tout entrepreneur dans notre pays. Les Trends Gazelles incarnent la fierté de leur région.