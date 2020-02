Trends Gazelles de la Province de Namur 2020: compte-rendu en images

Elodie de Sélys a accueilli les convives et a mené une interview croisée entre Messieurs Jean-Marc Van Espen, Député-Président du Collège provincial en charge des affaires économiques et Christophe Leclercq, Président de la CCI Namur Liège.A suivi un échange entre Amid Faljaoui, rédacteur en chef de Trends-Tendances, et Monsieur Paul de Sauvage, Administrateur délégué de la société Actibel.

La rédaction de Trends-Tendances a ensuite élu une entreprise par catégorie (petite, moyenne et grande entreprise) Ambassadrice des Trends Gazelles 2020 pour la Province de Namur:

Catégorie Petites entreprises: Interbio : plateforme bio

Catégorie Moyennes entreprises: Cofeo Services: distribution réussie

Catégorie Grandes entreprises: Nonet: construction familiale







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .







Trends Gazelles de la Province de Namur 2020 © © Make it pop .